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08.05.2020 09:06
Рубрика: Культура
Проект: День Победы

Музей Победы к 9 мая запускает "небесную" фотовыставку

Текст: Ирина Огилько

Виртуальную выставку "Цифровое небо Победы" жители России увидят прямо на небе, для этого им понадобится специальное мобильное приложение для смартфона. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

По данным пресс-службы, в небе над российскими городами будут спроецированы фотографии военных лет, которые можно увидеть с помощью специального мобильного приложения для смартфона. "Небесная" экспозиция загорится в честь 75-летия Победы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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- Празднование Дня Победы в этом году будет проходить в онлайн-формате. Благодаря современным технологиям уникальная фотовыставка в буквальном смысле придет в каждый дом, - отметил директор музея Александр Школьник.

Жители нашей страны увидят парящие в воздухе документальные кадры времен Великой Отечественной. Это снимки из крупнейшей в России коллекции военных фотографий "Великие испытания - Великая Победа". Экспозиция включает в себя работы Анатолия Егорова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Евгения Халдея и других военкоров. Фотолетопись запечатлела освобождение Беларуси и Прибалтики, Пруссии и Болгарии. На черно-белых кадрах - Москва и европейские столицы в мае 1945, выставка трофейной техники 1943 в Парке имени Горького и марш пленных немцев по Москве 1944, поверженный Рейхстаг и ликующая Красная площадь, и, конечно же, Парад Победы. Часть фотосвидетельств представлена впервые.

Кстати, откроется доступ к выставке 8 мая. Чтобы посмотреть ее, нужно скачать в AppStore бесплатное приложение Spheroid Universe AR, начиная с iPhone 6S и на более поздние модели с iOS 11. Для смартфонов с Android следует скачать приложение Spheroid AR в Play Market.

Культура Арт Фотография Общество Ежедневник Праздники День Победы 75-летие Победы

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