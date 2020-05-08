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08.05.2020 13:43
Рубрика: Культура

Музыканты РФ и Германии сыграют к 75-летию окончания Второй мировой войны

Текст: Ирина Муравьева
Программу, названную "Вместе в трудные времена", выдающиеся музыканты и молодые исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга и Берлина записали в начале мая - причем, не в привычной во время пандемии самодеятельной домашней обстановке, а на концертной сцене. Московская филармония, Мариинский театр и Концертхауз в Берлине предоставили залы для записи этой программы.
Фото: предоставлены организаторами проекта. Фото: предоставлены организаторами проекта.
Фото: предоставлены организаторами проекта.

Целью проекта, по словам организаторов, стала "демонстрация нашего единства и отражение нашего глубокого осмысления катастрофических событий Второй мировой войны". Для участия в проекте также пригласили музыкантов из CШA, Франции, Великобритании, Японии и Финляндии - стран, участвовавших во Второй мировой войне.

Артисты споют военные песни на онлайн-концерте

Программу пришлось составлять с учетом эпидемиологической ситуации и выбрать только сочинения, написанные для небольших инструментальных составов. В концерте будет звучать музыка русских и немецких композиторов - от Баха до Шостаковича, произведения, связанные с темой Второй мировой войны, Оливье Мессиана и Сэмюэла Барбера, а также стихи Ольги Берггольц, Ингеборг Бахман, Анны Ахматовой, читать которые пригласили выдающегося немецкого актера Мартина Вутке и Елизавету Боярскую. В запись концерта включили интервью с Даниэлем Баренбоймом и Валерием Гергиевым. Программа записывалась в залах при отсутствии публики, с соблюдением всех эпидемиологических правил. Сегодня, когда Европа отмечает день окончания Второй мировой войны, на порталах Мариинского театра (в 18 часов), берлинского Концертхауза, "Русских сезонов", на ТV Deutsche Welle состоится трансляция концерта.

Прямая речь

Директор Российско-немецкой музыкальной Академии, создавшей этот проект совместно с "Русскими сезонами", Татьяна Рексорт:

Фото: iStock
Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнят музыканты из 15 стран

- Этот проект возник в ситуации пандемии. До ее начала в наших планах было выступление Российского Национального Молодежного симфонического оркестра вместе с молодыми музыкантами из немецких оркестров в Москве 8 мая, а затем 13 мая в Берлине. Проект отложили по понятным причинам. Но хотелось все равно что-то сделать, передать послание друг другу: из Германии в Россию, из России - в Германию. Мы обратились к известным музыкантам Берлина, пригласили для участия в проекте музыкантов из других стран, участвовавших во Второй мировой войне. Откликнулись все. Министры иностранных дел Хайко Маас и Сергей Лавров поддержали этот проект и выступили в видеоформате со словами приветствия. Записали свои обращения Валерий Гергиев и Даниэль Баренбойм. В итоге получилось что-то грандиозное. Программа этого концерта - литературно-музыкальная: в центре, естественно, русско-немецкая музыка - Бах, Бетховен, Рахманинов, Чайковский, Мусоргский, Шостакович. Но звучит и музыка французского композитора Оливье Мессиана - часть из его Квартета "На конец времени", написанного к в 1941 году в концлагере, звучит также часть из Квартета американского композитора Сэмюэла Барбера. Исполнение сочинений чередуется в этом концерте с интервью, чтением стихов, философского эссе. Читают наш великий берлинский актер Мартин Вутке и Лиза Боярская.

В Берлине это событие - сенсация. Концертхауз был специально открыт для записи этого проекта. И это впечатляло: в пустом зале все выглядело совершенно по-другому, мы даже пустые стулья специально убрали, когда записывали. В нашем концерте-фильме звучит много интервью, в которых музыканты выражают свое отношение к 75-летию, посылают из Германии свои слова в Россию.

Справка "РГ"

В концерте принимают участие пианисты Мартин Хельмхен и Денис Мацуев, скрипачи Анти Вайтхаас и Тобиас Фельдман, Йенц Петер Майнц (виолончель), Тимур Мартынов (труба), духовой квинтет Мариинки, музыканты оркестра Концертхауза (Берлин), музыканты оркестра Российско-немецкой музыкальной Академии (худрук Валерий Гергиев).

Культура Музыка Классика 75 лет Великой Победы

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