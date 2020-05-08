На авиабазе Хмеймим высажен "Сад памяти" к 75-летию Победы

На авиабазе Хмеймим в Сирии состоялась акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Российские военные высадили 75 апельсиновых и мандариновых деревьев.

Многие из служащих сейчас в Сирии - потомки ветеранов, пишет РИА Новости. Внук героя Советского Союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев признался, что именно подвиги деда стали решающими при выборе карьеры военного.

Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта, охватив уже более 70 регионов России. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. За рубежом акцию поддержали в Абхазии, Таджикистане, Армении, Латвии, Ливане, Непале, Греции, Кипре, Марокко и Перу.