Набиуллина оценила уровень спада российской экономики

Нынешняя ситуация в российской экономике соответствует оценке Банка России во II квартале. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на еженедельной онлайн-конференции.

"В целом данные опережающих индикаторов по итогам апреля согласуются с нашим прогнозом падения ВВП во втором квартале на 8% год к году", - сообщила Набиуллина.

По прогнозу Банка России, российский ВВП снизится в 2020 году на 4-6%. Восстановление экономического роста начнется в 2021 году, рассчитывает ЦБ. По его прогнозу, в следующем году ВВП увеличится на 3-5%, в 2022 году - на 1,5-3,5%.