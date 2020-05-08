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08.05.2020 18:46
Рубрика: В мире

Загадочная надпись найдена в древнем городе Патара

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологическая команда, проводящая раскопки на территории древнего города Патара, обнаружила древний камень с надписью, который, предположительно, был установлен в театре.

Как сообщает Daily Sabah. Речь идет о городе, который называют "колыбелью цивилизаций". Патара была столицей древнего Ликийского союза. В свое время это был один из самых развитых городов мира. Кстати, он располагался недалеко от современного средиземноморского курорта Анталья.

Фото: Apsara Authority via AP
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Археологи провели раскопки на руинах древнего театра и нашли довольно большой камень, веками находившийся под землей. На нем была обнаружена загадочная надпись, которую специалисты еще не расшифровали.

Впрочем, это вопрос времени. Например, уже известно имя человека, упоминаемого в тексте. Огласить его ученые обещают в ближайшее время. Пока же сообщается лишь то, что надпись была посвящена важному и влиятельному гражданину, пользовавшемуся в Патаре большим авторитетом.

"Это значимая надпись, которая нас очень порадовала, - говорит руководитель раскопок профессор Хавва Ишкан Ишык из Университета Акдениза. - Надпись передана экспертам из Лаборатории реставрации Антальи, которые уже приступили к ее изучению. Имя гражданина, которого она упоминает, и содержание текста будут раскрыты в ближайшее время".

Патара была центром и главным портом мощного союза, который объединял 23 города-государства. Он был расположен в регионе, заселенном около 6000 лет назад. Однако сам город был, вероятно, основан примерно в VII веке до нашей эры. Согласно Страбону, город основал Патар, сын Аполлона и Ликии.

Этот порт пережил немало значимых исторических событий. Здесь побывали многие известные личности. Например, этот город без боя сдался Александру Македонскому. Бывали здесь римский император Нерон, святой Николай и могущественный султан Абдулхамид II.

В античный период в Патаре располагалось святилище Аполлона с оракулом. Кроме того, считается, что в этом городе появилась одна из первых в мире демократических парламентских систем.

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