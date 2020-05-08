Названа символическая сборная России по хоккею всех времен

Напомним, что сборная СССР выиграла 22 мировых первенства, а сборная России - пять. В последний раз россияне завоевали золото в 2014 году, когда в финальном матче победили команду Финляндии со счетом 5:2.

Итак, в символическую сборную вошли:

вратарь: Владислав Третьяк;

защитники: Вячеслав Фетисов, Александр Рагулин;

форварды: Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.

На сайте ИИХФ можно найти символические сборные всех 16 стран-участниц чемпионата мира 2020 года, который был отменен из-за пандемии коронавируса.