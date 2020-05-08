Названы сроки открытия знаменитого Гранд-базара в Стамбуле

Председатель руководства знаменитого стамбульского Гранд-базара Фатих Куртулмуш объявил 8 мая о сроках открытия одного из самых старых торговых центров мира, закрытого с 23 марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Возобновление работы Гранд-базара запланировано на 1 июня. Но, по словам Куртулмуша, только половина из 21 входа в крытые помещения базара будет открыта с первого дня лета.

"Вход в базар будет контролируемым", предупредил он.

Охрана на входах станет дистанционно измерять температуру и не пропустит посетителей без масок. Также сотрудники безопасности проследят за соблюдением дистанции между людьми.

Куртулмуш отметил, что семеро торговцев, работавших на Гранд-базаре, скончались от коронавируса.

Гранд-базар начали строить по распоряжению султана Мехмеда Завоевателя сразу после взятия Константинополя турками в 1453 году. В настоящее время это грандиозное сооружение состоит из 61 крытой улицы, вдоль которых расположены более 3 тысяч магазинов. До пандемии базар посещали в среднем 150 тысяч человек в день.