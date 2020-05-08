Указ губернатора Новгородской области от 8 мая 2020 года № 265 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138 "О мероприятиях по поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)":

1.1. Изложить перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный названным указом, в прилагаемой редакции (приложение к указу);

1.2. Изложить подпункты 2.2-2.4, 5.1, 5.2 в редакции:

"2.2. Обеспечить по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Новгородской области, в том числе земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Великом Новгороде в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020 года, независимо от даты заключения таких соглашений на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 10 декабря 2020 года;

2.3. Обеспечить разработку нормативного правового акта Правительства Новгородской области, предусматривающего уменьшение на 99 % размера арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Новгородской области, в том числе земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Великом Новгороде для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне;

2.4. Обеспечить заключение дополнительных соглашений по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Новгородской области, в том числе земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Великом Новгороде в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне, после вступления в силу нормативного правового акта, указанного в подпункте 2.3 указа;";

"5.1. Рассмотреть возможность предоставления отсрочки уплаты арендных платежей по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

5.2. Рассмотреть возможность уменьшения на 99 % размера арендной платы по заключенным договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне;".

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин





Приложение к указу Губернатора Новгородской области от 08.05.2020 № 265

"Утвержден указом Губернатора Новгородской области от 26.03.2020 № 138

Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Код ОКВЭД 2 / Наименование вида экономической деятельности

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах

45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

85 Образование

86.23 Стоматологическая практика

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная"







