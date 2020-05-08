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08.05.2020 09:09
Рубрика: В мире

Нуждающиеся семьи в Киргизии получат продукты благодаря помощи России

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В ближайшее время несколько тысяч нуждающихся семей в областях Киргизии получат обогащенную пшеничную муку и растительное масло благодаря финансовой поддержке России.

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Как сообщили в представительстве Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в КР, в апреле малоимущим семьям уже раздали более тысячи тонн продовольствия - каждая получила около 150 килограммов муки и 15 литров масла.

"ВПП ООН поддерживает усилия правительства Киргизии по обеспечению продбезопасности, особенно для самых уязвимых групп населения. Финансовая поддержка России крайне важна. Она необходима для того, чтобы в условиях серьезных социально-экономических последствий текущего кризиса никто в республике не остался без помощи", - рассказали в представительстве международной организации.

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