Нуждающиеся семьи в Киргизии получат продукты благодаря помощи России

В ближайшее время несколько тысяч нуждающихся семей в областях Киргизии получат обогащенную пшеничную муку и растительное масло благодаря финансовой поддержке России.

Как сообщили в представительстве Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в КР, в апреле малоимущим семьям уже раздали более тысячи тонн продовольствия - каждая получила около 150 килограммов муки и 15 литров масла.

"ВПП ООН поддерживает усилия правительства Киргизии по обеспечению продбезопасности, особенно для самых уязвимых групп населения. Финансовая поддержка России крайне важна. Она необходима для того, чтобы в условиях серьезных социально-экономических последствий текущего кризиса никто в республике не остался без помощи", - рассказали в представительстве международной организации.