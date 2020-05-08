Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая. Как сообщают местные СМИ, минимум один человек погиб и шестеро пострадали.

Согласно данным Геофизического центра Тегеранского университета, эпицентр землетрясения располагался на глубине 7 километров рядом с городом Дамаванд, примерно в тридцати километрах на восток от столицы.

Подземные толчки ощущались в самом Тегеране, однако там обошлось без жертв и пострадавших. Некоторые жители предпочли покинуть дома и провести какое-то время на улице.