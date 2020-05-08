Окна Пироговского Центра превратились в праздничные открытки к 9 мая

Пироговский Центр поздравляет героев Великой Отечественной войны на "Окнах Победы". Национальный медико-хирургический Центр им. Пирогова, где сейчас развернута клиника для лечения COVID-больных, принял участие в проекте "Окна Победы", украсив окна учреждения символами великого праздника.

В честь 75-летия Победы окна зданий Пироговского Центра украшены георгиевскими лентами, журавлями, красными звездами и поздравительными надписями. Проект "Окна Победы", в котором участвует Пироговский Центр, позволяет в условиях самоизоляции выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

"Впервые за 75 лет героев Великой Победы крайне сложно поздравлять лично, но День Победы остается величайшим праздником, - отметил генеральный директор Пироговского Центра, член-корреспондент РАН Олег Карпов. - Сотрудники нашего Центра, заботясь о здоровье ветеранов, выразили свою признательность безопасным способом и по сути превратили самые большие окна учреждения в праздничные открытки. Мы бесконечно благодарны нашим защитникам и победителям, желаем всем здоровья и, конечно, поздравляем от всего сердца наших ветеранов-пациентов".

Акция "Окна Победы" проводится в России с 1 по 9 мая в рамках проекта "Год памяти и славы". В акции участвуют все желающие, украшая окна квартир и домов символами Великой Победы.