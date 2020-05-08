Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.

По его словам, вирус на наружной стороне медицинской маски может жить до семи дней, а на внутренней - четыре. Причем на салфетках COVID-19 не держится больше трех часов.

- На поверхности обработанной древесины и ткани, в том числе одежды, вирус не обнаруживается через 24 часа, - объяснил Онищенко агентству "Интерфакс". - На банкнотах и стекле - на четвертый день.

Он также подчеркнул, что коронавирус стабилен при плюс четырех градусах Цельсия, что сравнимо с температурой в холодильнике.