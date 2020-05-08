От COVID-19 может потребоваться несколько вакцин

Сегодня известно, что циркулирует один коронавирус, но в случае его мутации потребуется новая вакцина, заявил доктор медицинских наук, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в рамках онлайн public talk на площадке Rambler Доктор. Он пояснил, что вполне вероятно в дальнейшем могут потребоваться вакцины разных штаммов от CОVID-19, как при гриппе. "Сейчас достаточно одной вакцины, то есть - одного штамма, но потом, скорее всего, появится мутация вируса для того, чтобы задержаться в популяции людей", - сказал Горелов.

По его словам, вакцина нужна, чтобы предотвратить заражение тех, кто не контактировал с больными, она поможет разорвать патологическую цепочку. "Либо у нас вырабатывается коллективный иммунитет, при условии, что переболеют все, либо нужна вакцина, с помощью которой мы предотвращаем новые случаи заражения", - подчеркнул он.

Горелов также отметил, что при отсутствии иммунитета у переболевших с помощью вакцины его можно будет пульсировать. "Это не какое-то ноу-хау, мы при многих инфекциях так делаем. Например, от кори или паротита делаем прививку в год, а потом повторяем, то есть - пульсируем в шесть-семь лет. Когда напряженность иммунного ответа на вакцину падает, мы вводим новую", - сказал он.

Поэтому перед вакцинацией, по словам доктора медицинских наук, должна определяться напряжённость иммунитета с помощью тестов. "Для этого и делают это системное определение на коронавирус, которое будет свидетельствовать, перенесли вы инфекцию или не перенесли, насколько у вас напряженный иммунный ответ", - сказал он.

В случае естественного иммунитета прививка не потребуется. Горелов считает, что циркуляция новой коронавирусной инфекции прекратится, когда иммунитет к нему будет у 90% населения.

Над изобретением вакцины от COVID-19 сегодня работают ученые всего мира. Между тем, по данным исследования Rambler Group, несмотря на пандемию, сделали бы прививку, если бы вакцина существовала, только 54% респондентов. Еще 7% респондентов готовы пересмотреть свою позицию относительно иммунизации.

По оценкам ВОЗ, вакцинация ежегодно спасает от 2 до 3 миллионов жизней, но при большем охвате ей населения можно было бы предотвращать еще 1,5 миллиона летальных исходов.