Падение собираемости платежей за ЖКУ приостановилось

Многие ли регионы приостановили работы по капремонту и снижается ли собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги, рассказал в интервью "РГ" заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Максим Борисович, в каком состоянии сейчас, в период пандемии, находится жилищно-коммунальное хозяйство? Сильно ли упали платежи населения?

Максим Егоров: В конце марта-начале апреля было зафиксировано снижение собираемости платежей с населения. Сейчас промежуточные данные говорят о стабилизации ситуации, точнее это будет понятно к третьей декаде мая. Минстрой совместно с партнерами ведет информационную кампанию о необходимости своевременной оплаты ЖКУ и возможностях онлайн-сервисов. Также подключаются наши добровольцы - они помогают пенсионерам оплачивать онлайн-счета за ЖКУ, пожилые люди очень ответственно подходят к этому вопросу и волнуются, если оплатят не вовремя.

Все ли управляющие организации однозначно трактуют решение правительства и не пытаются взыскать пени с жителей?

Максим Егоров: С управляющими компаниями ведется разъяснительная работа, направленная на недопущение двоякой трактовки постановления. Держим ситуацию на особом контроле.

Многие ли регионы приостановили взимание платы за капремонт?

Максим Егоров: В конце марта шесть регионов - Москва, Московская, Ростовская, Кировская, Пензенская, Магаданская области - приняли решение о приостановлении сборов на три месяца. Отсрочка уплаты взносов на три месяца введена в Бурятии. В остальных регионах взносы начисляются и собираются. По состоянию на 1 апреля сбор за капремонт был на уровне 91%.

В связи с разной эпидемиологической ситуацией в регионах установлен и различный режим работы по проведению капремонта. В 42 регионах работы ведутся в штатном режиме, в 29 - частично приостановлены. В основном, это касается замены инженерных сетей.

Вы упомянули, что жителям помогают волонтеры. У министерства есть своя команда добровольцев?

Максим Егоров: На протяжении последних двух лет Минстрой формирует и поддерживает сеть региональных добровольческих сообществ, которые созданы уже в 45 регионах. Привлекать волонтеров начали почти одновременно с запуском проекта формирования комфортной городской среды. В этот проект на разных стадиях было вовлечено около 900 тысяч добровольцев. Они вели мониторинг выполнения работ по благоустройству, в 38 регионах было проверено более 1100 объектов. Позже молодежь начала участвовать в общественных обсуждениях, предпроектных исследованиях, создании проектов благоустройства, социокультурном программировании территорий.

Даже сейчас, в режиме самоизоляции ведется работа: добровольцы вовлекают жителей в онлайн-обсуждения проектов благоустройства. В Воронежской области, например, сформированы команды медиа-волонтеров. В Красноярском крае молодежь помогает городу Боготол вести социальные сети и обсуждать онлайн дизайн-проект центральной части города.

Зачем Минстрой занимается молодежным движением?

Максим Егоров: Одна из основных задач - дать молодым специалистам возможность реализовать себя в родных городах. В малых поселениях - еще и остановить отток молодых людей. На наш взгляд, этого можно добиться, создавая комфортные, безопасные, а главное, интересные условия жизни.

При министерстве создан Координационный совет, который отвечает за выработку направлений популяризации добровольчества. Минстрой выпустил методические рекомендации по созданию условий для вовлечения добровольцев - этот документ стал "настольной книгой" в регионах. Посещая те или иные регионы, я всегда встречаюсь с молодежью, студентами, волонтерами, активистами. Считаю вовлечение молодежи очень важной работой.

Участие молодежи и добровольцев стало одним из обязательных условий Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На качестве заявок это отразилось?

Максим Егоров: Это дает свежий взгляд на развитие территорий. При участии студентов были разработаны концепции благоустройства 23 общественных пространств, которые одержали победу в конкурсе и привлекли почти полтора миллиарда рублей из федерального бюджета в субъекты. Один из проектов - благоустроенная набережная в городе Певек на Чукотке, одном из самых северных городов страны.

Будете привлекать молодежь к реализации проектов-победителей?

Максим Егоров: Летом и осенью запустим общественный мониторинг. Дадим возможность студентам - архитекторам, строителям и проектировщикам - посмотреть на процесс реализации проектов изнутри. Важно, чтобы уже на этапе обучения они вовлекались в профессию. Для нас это будущие кадры отрасли.