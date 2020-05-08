Песню из "Белорусского вокзала" споют на французском

Ее исполнит знаменитая французская певица Кристель Лури, неоднократно гастролировавшая в нашей стране. Как рассказал "РГ" директор центра и куратор проекта Константин Волков, "Нам нужна одна победа" по-французски изначально была подготовлена для проходящего в этом году конкурса "Дорога на Ялту", участие в котором принимает Кристель. Тем не менее, организаторы конкурса сочли абсолютно закономерным, чтобы песня-гимн, песня-символ также прозвучала в эти торжественные дни в Париже.

Такого уникального концерта, устроенного в "виртуале", здесь еще не видели. Для этого были привлечены недюжинные силы как во Франции, так и в Бельгии. К проекту активно подключились российские посольства в этих двух европейских странах, координационный совет российских соотечественников во Франции, Бельгийская федерация русскоязычных организаций и ряд других.

Его постановщиком стал, как рассказал Константин Волков, профессиональный дирижер Андрей Шевчук, который вот уже два десятка лет работает во Франции, является художественным руководителем целого ряда оперных фестивалей. Вместе с Кристель Лури советские песни военных лет на французском языке, а некоторые и на русском, поют выдающаяся французская оперная певица Катрин Манандаза, участник концерта 9 мая на Васильевском спуске в Москве бельгиец Жан-Шарль де Кейзер.

Выступят виртуозные скрипачи - солист оркестра Республиканской гвардии Франции Гийом Барли и бельгиец Мишель Гуттман, а специальными гостями знакового концерта станут два хора - студентов МГИМО и парижского РЦНК.

Как отметил Волков, концерт онлайн по своему посылу и наполнению вписывается в формат Международного музыкального марафона "Великие песни Великой войны", в ходе которого профессиональные музыканты и любители в эти дни исполняют на своих языках или на русском песни, так и или иначе связанные с Победой во Второй мировой войне. В эти праздничные дни, естественно, на веб-сайте центра также состоится премьера поэтического фильма народной артистки России Светланы Крючковой, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, будет показан художественный фильм "Брестская крепость" (2010 года) в переводе на французский.

Со своей стороны Координационный совет соотечественников, в течение последних лет проводивший майскую акцию "Бессмертный полк" во Франции, планирует устроить юбилейный флэшмоб. Как рассказал его руководитель Георгий Шепелев, во многих городах, таких как Париж, Монпелье, Страсбург, люди поодиночке или с семьями будут возлагать цветы к могилам советских партизан-участников французского Сопротивления, а видеоролики выставят на сайтах русскоязычной общины во Франции.