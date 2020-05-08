В подводных пещерах Юкатана найдены следы неизвестной цивилизации

В Мексике подводные археологи обследовали затопленные водой пещеры на полуострове Юкатан и обнаружили следы очагов, которые были сооружены людьми более 10 тысяч лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Geoarcheology, а коротко о нем рассказывает Национальный институт антропологии и истории (INAH). Сообщается, что это первый опыт подобного археологического расследования. Ученым удалось найти под водой остатки костров, которые были разведены далекими предками майя и ацтеков.

В Мексике это вообще первые свидетельства столь древнего взаимодействия людей, появившихся в Америке, с дикой природой. Археологам удалось доказать, что охотники-собиратели не только умели добывать огонь, но и широко использовали его в обширной системе пещер, расположенных на территории современного штата Кинтана-Роо.

В целом было задокументировано 14 доисторических костров. На сбор образцов со дна пещер у ученых ушло два года, после чего более года они анализировались в лабораторных условиях. Радиоуглеродное датирование показало, что самый ранний костер был разведен человеком около 10750 года до нашей эры, а самый поздний - около 10250 года до нашей эры.

По словам археолога Луиса Альберто Лопеса, это самый древний уголь, "созданный" человеком, в Мексике. Кроме того, возраст костров совпадает с концом последнего ледникового периода, что дает очередной аргумент общепринятой теории заселения Америки.

Также сообщается, что найденный древесный уголь был создан при температурах, достигавших 600 градусов Цельсия. Это указывает на его антропогенное происхождение.

Добавим, что доисторические костры были найдены в месте, описанном археологами в 1990 году и получившем название "Дом древних". Исследования здесь ведутся с 1998 года. Ранее в пещерах археологи обнаружили небольшие камни, которые имеют следы обработки. Есть мнение, что они могли быть инструментами древних людей.

Что касается костров, то большинство из них они были обнаружены в пещере под названием "Актун Ха". Это первая затопленная пещера на территории Мексики, сохранившая следы использования ее человеком в качестве жилища или религиозного объекта.