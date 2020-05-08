Показатель смертности от коронавирусной инфекции в РФ составляет 0,9%

В России один из самых низких уровней смертности от коронавирусной инфекции. Как сообщила сегодня на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" глава Роспотребнадзора Анна Попова, уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%.

Это результат очень своевременного выявления, своевременного обращения, когда подавляющее большинство пациентов можно спасти, отметила Попова.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выявлено 187 859 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 пациента.

Ранее в интервью "Российской газете" главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что исход встречи с возбудителем и форма проявления инфекционного процесса определяется, с одной стороны, количеством попавшего в организм возбудителя (инфицирующая доза), а с другой - индивидуальными особенностями организма, способностью его противостоять инфекции. А здесь немаловажное значение имеют генетика (генетически детерминированный иммунный ответ), наличие хронических сопутствующих заболеваний и своевременность обращения за медицинской помощью.

Патология сердечно-сосудистой, легочной, эндокринной систем встречается как в пожилом возрасте, так и у молодых людей. А после 65 лет у большей части населения присутствуют две-три хронические патологии.

"Вероятность летального исхода для пациентов младше 40 лет составляет около 0,2%, для пациентов старше 60 лет достигает 3,6% и для тех, кто старше 80 - почти 15%. Анализ летальных исходов свидетельствует о том, что в большинстве случаев люди слишком поздно обращаются за помощью. На стадии тяжелой пневмонии, когда легкие перестают выполнять свои функции насыщения организма кислородом", - подчеркнул Брико.