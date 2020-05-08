Попова назвала срок сохранения новых правил поведения из-за COVID-19

Введенные в условиях пандемии коронавируса правила безопасности и поведения будут действовать до момента появления вакцины от вируса или пока COVID-19 не "уйдет", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года", - цитирует ее слова ТАСС.

Она подчеркнула, что введенные меры необходимы и с подобной ситуацией столкнулись почти все страны. Глава Роспотребнадзора также отметила, что для того, чтобы проще было привыкнуть к новым правилам, готовятся методические рекомендации для работников различных отраслей.

Напомним, ранее Анна Попова заявила, что введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения планируется снимать в три этапа. За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса, из них 5 846 зарегистрировано в Москве.