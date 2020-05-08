Посол ФРГ в РФ назвал решающим вклад СССР в освобождение Европы от фашизма

Народы Советского Союза внесли решающий вклад в освобождение Германии и всей Европы от фашизма. Об этом на памятной церемонии заявил посол Федеративной республики в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Как сообщила пресс-служба посольства ФРГ, церемония прошла "в честь 75-летия окончания войны и освобождения Германии и Европы от нацистской диктатуры".

"Решающий вклад в эти события внесли народы Советского Союза. Бесчисленные жертвы и страдания, которые принесла людям эта война, развязанная Германией, - самая ужасная из всех войн - не должны быть забыты. Мы обязаны передавать нашу искреннюю память следующим поколениям, чтобы то, что случилось тогда, не произошло вновь. Тот факт, что между русскими и немцами было достигнуто примирение, наполняет нас сегодня чувством благодарности. Наша задача по-прежнему заключается в том, чтобы работать вместе ради мира на Земле", - приводит слова посла пресс-служба посольства.