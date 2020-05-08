Посол России поблагодарил кубинцев за защиту правды о ВОВ

Посол России на Кубе Андрей Гуськов в опубликованной по случаю 75-летия годовщины Победы в издании Juventud Rebelde статье заявил о недопустимости попыток переписывания истории, а также поблагодарил кубинцев за солидарность с Россией в защите правды о Второй мировой войне.

"Мы ни в коем случае не должны позволить никому извращать историю и обелять истинных виновников в этой трагедии мирового масштаба. Прошлое необходимо помнить для того, чтобы лучше понять настоящее. В этом смысле мы благодарны кубинскому народу, солидарному с нами в защите правды об истории Второй мировой войны от ее фальсификаторов", - подчеркнул Гуськов.

"Абсолютно недопустимым попытки отдельных стран исказить события Второй Мировой войны, возвести в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям и предают своих предков. Подобные действия создают благодатную почву для роста ксенофобии, агрессивного национализма и различного рода проявлений нетерпимости, способствуют разжиганию межнациональных конфликтов и появлению террористических по своей сути движений и организаций, исповедующих экстремистскую идеологию", - отметил дипломат.

По мнению российского посла, "цель фальсификаторов истории - заполнить головы плохо информированных людей самыми изощренными вымыслами о причинах Второй мировой войны, ее ходе и итогах". Гуськов считает, что "ставка делается на то, что молодое поколение во многих странах часто почти ничего не знает о борьбе СССР против нацизма и о тех немыслимых жертвах, которые он понес в этом противостоянии", а результаты такого подхода видны уже сейчас.

"В Европарламенте с легкостью принимаются резолюции, в которых фактически ставится знак равенства между нацистской Германией и СССР. На нас возлагается ответственность за разжигание войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года", - указал Гуськов. Он также отметил, что "забываются данные о подвиге советских воинов, отдавших жизни за освобождение Европы". "Только в боях за независимость Польши погибли 600212 солдат и офицеров Красной Армии, Чехословакии - 139918, в Венгрии - 140004, в Германии - 101961, в Румынии - 68993, в Австрии - 26006, в Югославии - 7995, в Норвегии - 3436, в Болгарии - 977. Советские солдаты освобождали узников концлагерей Майданек, Освенцим, Штуттхоф, Заксенхаузен и Равенсбрюк и еще несколько лагерей на территории Прибалтики и Польши", - напомнил дипломат о героизме бойцов Красной Армии. Гуськов напомнил и том, что именно советский народ, внес решающий вклад не только в разгром нацистской Германии, но и в дело спасения мировой и европейской цивилизации. Цена той героической Победы немыслима: "безвозвратные людские потери в ходе войны составили более 27 миллионов человек, фашисты уничтожили и сожгли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, промышленности и сельскому хозяйству СССР был причинен неисчислимый урон".

Посол подчеркнул, что "Победа явилась результатом совместных усилий всех стран антигитлеровской коалиции".

"Мы высоко ценим вклад в ее достижение наших союзников, не только помогавших Советскому Союзу оружием, боеприпасами и продовольствием, но и открывших долгожданный второй фронт в Нормандии в июне 1944 года. Именно сплоченность сил и средств участников Второй мировой войны, несмотря на политические и идеологические разногласия, позволили избавить Европу и весь мир от страшной чумы - фашизма. Дух этого единства мы, потомки, должны продемонстрировать сейчас перед лицом новых угроз XXI века", - заявил дипломат.

Российский посол отметил также и внесенный Кубой "существенный вклад в общую победу над нацизмом".

"Три молодых кубинца воевали в рядах Красной Армии, кубинские ВМС потопили немецкую подводную лодку, намеревавшуюся уничтожить транспортное судно, перевозившее сахар для СССР, более ста созданных на острове благотворительных комитетов собирали и направляли в Советский Союз продовольствие, табак", - напомнил Гуськов, добавив, что "ежегодно кубинцы становятся соавторами резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

По мнению Гуськова, "дух солидарности, продемонстрированный в годы военного лихолетья, востребован и в настоящее время".

"Сейчас человечество столкнулось с новой глобальной угрозой - пандемией коронавируса. Кризис предельно наглядно продемонстрировал взаимозависимость всех без исключения государств. Очевидна необходимость консолидации международного сотрудничества, взаимной помощи в борьбе с этой поистине общемировой проблемой", - резюмировал российский дипломат.