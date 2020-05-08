Предложение ФИФА о пяти заменах в одном матче было одобрено

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче.

Изменения в регламенте будут действовать до 31 декабря 2020 года и направлены на то, чтобы уменьшить нагрузку на футболистов после возобновления соревнований, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Как сообщается на сайте Международного совета футбольных ассоциаций, командам будет позволено использовать пять замен в три захода. Так количество пауз, связанных с заменами, не возрастет. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется. Кроме того, неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдет в дополнительное время.