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08.05.2020 00:05
Рубрика: Власть

Предпринимателям втрое увеличат срок оплаты административных штрафов

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство внесло в Государственную Думу инициативу об увеличении в 2020 году срока уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предпринимателей с 60 до 180 дней. Положение не будет распространяться на административные нарушения в области дорожного движения, а также на правонарушения, внесенные в КоАП в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии

Порядок предусмотрен пакетом законодательных поправок с неотложными мерами, направленными на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. Проект федерального закона рассматривался и был одобрен в четверг на заседании кабинета министров.

Фото: iStock
Таких преференций и льгот бизнес еще не получал

В поправках к законодательству также предусмотрены меры поддержки для добросовестных арендодателей государственного и муниципального имущества. Они получат право продлить на срок до года соглашения, заключенные до введения на территории соответствующего региона России режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. При этом условия дополнительных соглашений не должны ухудшать положение арендаторов. Если же такой арендатор захочет в одностороннем порядке расторгнуть договор, то это должно происходить без взимания каких-либо плат.

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