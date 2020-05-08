Прошла презентация книги Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы"

Новости

Облака над Москвой разгонят реагентами 20:52
Сборная России потеряла шансы выйти в финал Кубка наций по шахматам 20:42
Звезды спорта, кино и телевидения прочли стихи о войне 20:42
От COVID-19 может потребоваться несколько вакцин 20:39
В Ярославской области ввели масочный режим 20:30
"Бессмертный полк" дошел до ООН 20:24
Врач рассказал, как снизить риск поражения легких при коронавирусе 20:18
В России с 28 апреля по 6 мая цены выросли на 0,1 процента 20:14
В Подмосковье открылся музейный комплекс "Зоя" 20:12
"Бессмертный полк" покажут в столичном метро 20:09
На трассе "Таврида" благоустроена Братская могила советским воинам 20:02
В Феодосии росгвардейцы устроили концерт под окнами 96-летнего ветерана 19:47
Алина Загитова посоветовала, чем заняться на самоизоляции 19:31
Москвичам с коронавирусом аннулируют пропуска 19:20
Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет ГК "Автодор" 19:13
Ветераны-граждане РФ из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья получат выплату к 9 мая 19:11
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде 19:06
МЧС: Снаряды времен войны до сих пор находят тысячами 19:05
Лидеры России и Кубы обсудили сотрудничество минздравов двух стран 18:58
Российские гроссмейстеры уступили американцам в Кубке наций 18:54
В Японии стали гнать самогон для спасения от COVID-19 18:53
В Крыму завели дело после сноса сотен деревьев на горе Клементьева 18:52
Загадочная надпись найдена в древнем городе Патара 18:46
Съемки "Аватара 2" и "Властелина колец" разрешили возобновить 18:43
Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупки автомобилей скорой помощи 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
08.05.2020 20:46
Рубрика: Культура
Проект: День Победы

Прошла презентация книги Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы"

Текст: Елена Бугайская
В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля прошла презентация книги обозревателя "Российской газеты", правнучки маршала К.К. Рокоссовского Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы". В ней собраны интервью с детьми и внуками Полководцев Победы, позволяющие взглянуть на них с непривычного, домашнего ракурса.
Фото: Предоставлено издательством АСТ

На мероприятии, организованном литературным музеем совместно с "РГ", Фондом памяти полководцев Победы и издательством АСТ, выпустившим книгу, звучали громкие фамилии полководцев: Жукова, Конева, Василевского, Малиновского и других. Интервью с их детьми и внуками, в разные годы опубликованные в "РГ", были собраны редакторами издательства под одной обложкой и проиллюстрированы редкими кадрами из личной жизни маршалов. Отвечая на вопрос директора музея Дмитрия Бака, как родилась идея побеседовать с близкими полководцев, Ариадна рассказала, что это было первым, что пришло в голову, когда перед одним из юбилеев Великой Победы шеф-редактор "Российской газеты - Недели" поручил ей придумать что-то необычное. "Честно говоря, мне в голову не могло прийти, что наши семейные истории так заинтересуют читателей", - призналась она.

"Заслуга автора этого сборника в том, что читатель откроет для себя редкие сюжеты, и их доверительность не случайна: Ариадна - одна из нас, и степень ее погруженности в тему особого рода", - считает Наталия Конева, дочь маршала и президент Фонда памяти Полководцев Победы, также участвовавшая в онлайн-презентации.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Всероссийская цифровая Библиотека Победы откроется 9 мая

Она отобрала для публикации в книге необычные снимки из архивов семей полководцев. Где еще можно увидеть хохочущего Георгия Константиновича Жукова, на руках у которого два внука? Или Ивана Степановича Конева с женой и дочерью в картинной галерее? Или раненных Константина Константиновича Рокоссовского с Андреем Ивановичем Еременко, беседующих на больничном диване в 1942 году? "Книга была проиллюстрирована не парадными портретами, которые можно увидеть везде, а фотографиями, сделанными в семейной обстановке, потому что автор хотела подчеркнуть, что эти публикации не о том, как маршалы воевали, а о том, как они жили", - рассказала о работе над книгой ведущий редактор АСТ Юлия Константинова.

Онлайн-презентацию можно будет посмотреть 9 мая на YouTube-канале Музея истории российской литературы.

Фото: из архива семьи Рокоссовских
Культура Литература 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Роспотребнадзор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"
Пять незабываемых фильмов о войне
Как известные писатели проводят время в самоизоляции