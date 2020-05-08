Прошла презентация книги Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы"

В Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля прошла презентация книги обозревателя "Российской газеты", правнучки маршала К.К. Рокоссовского Ариадны Рокоссовской "Утро после Победы". В ней собраны интервью с детьми и внуками Полководцев Победы, позволяющие взглянуть на них с непривычного, домашнего ракурса.

Фото: Предоставлено издательством АСТ

На мероприятии, организованном литературным музеем совместно с "РГ", Фондом памяти полководцев Победы и издательством АСТ, выпустившим книгу, звучали громкие фамилии полководцев: Жукова, Конева, Василевского, Малиновского и других. Интервью с их детьми и внуками, в разные годы опубликованные в "РГ", были собраны редакторами издательства под одной обложкой и проиллюстрированы редкими кадрами из личной жизни маршалов. Отвечая на вопрос директора музея Дмитрия Бака, как родилась идея побеседовать с близкими полководцев, Ариадна рассказала, что это было первым, что пришло в голову, когда перед одним из юбилеев Великой Победы шеф-редактор "Российской газеты - Недели" поручил ей придумать что-то необычное. "Честно говоря, мне в голову не могло прийти, что наши семейные истории так заинтересуют читателей", - призналась она.

"Заслуга автора этого сборника в том, что читатель откроет для себя редкие сюжеты, и их доверительность не случайна: Ариадна - одна из нас, и степень ее погруженности в тему особого рода", - считает Наталия Конева, дочь маршала и президент Фонда памяти Полководцев Победы, также участвовавшая в онлайн-презентации.

Она отобрала для публикации в книге необычные снимки из архивов семей полководцев. Где еще можно увидеть хохочущего Георгия Константиновича Жукова, на руках у которого два внука? Или Ивана Степановича Конева с женой и дочерью в картинной галерее? Или раненных Константина Константиновича Рокоссовского с Андреем Ивановичем Еременко, беседующих на больничном диване в 1942 году? "Книга была проиллюстрирована не парадными портретами, которые можно увидеть везде, а фотографиями, сделанными в семейной обстановке, потому что автор хотела подчеркнуть, что эти публикации не о том, как маршалы воевали, а о том, как они жили", - рассказала о работе над книгой ведущий редактор АСТ Юлия Константинова.

Онлайн-презентацию можно будет посмотреть 9 мая на YouTube-канале Музея истории российской литературы.