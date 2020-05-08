Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, отметив, что это величайшее событие ХХ века, пример беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции.

В России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали вооружение и материалы, отметил Владимир Путин. А Борис Джонсон выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза в Победу над общим врагом.

"Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам", - сообщили в пресс-службе Кремля. Одна из таких угроз - пандемия коронавируса.

И Путин, и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений, а также в решении международных проблем.