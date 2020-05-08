Путин и Конте обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией

Лидеры России и Италии Владимир Путин и Джузеппе Конте провели телефонный разговор.

Президент РФ и председатель Совета министров Италии обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом. Владимир Путин и Джузеппе Конте уверены, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили успешное взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Итальянский премьер отметил высокий профессионализм российских военных специалистов и медиков, завершающих гуманитарную миссию. Тесное сотрудничество по линии профильных министерств и ведомств будет продолжено.

Лидеры положительно оценили уровень дружественных двусторонних отношений, также подчеркнув важность углубления взаимодействия в международных делах, в том числе в контексте урегулирования ливийского и других региональных кризисов.