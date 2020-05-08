Путин и Нетаньяху договорились о взаимодействии по коронавирусу

Премьер-министр Израиля позвонил российскому президенту. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Великой Победы, которая 9 мая официально отмечается и в Израиле, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент РФ передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам. Была подчеркнута принципиальная важность сохранения правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории. Нетаньяху отметил решающий вклад Красной армии в дело освобождения Европы и разгром нацизма.

Лидеры обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса и рассказали друг другу о мерах для предотвращения распространения инфекции. Главы государств условились о регулярном взаимодействии между профильными ведомствами, в том числе в рамках исследования и разработки вакцины.

Путин и Нетаньяху также затронули вопросы двусторонней повестки и ряд аспектов развития ситуации в Сирии.