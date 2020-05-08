Путин назвал цель попыток переписать историю войны

"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах... И те, кто это делают, взбадривают свой электорат вот таким способом", - заявил глава государства.

"Думаю, что риск возрождения нацизма есть, но он не связан с попытками переиначить, переписать историю, вообще это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню. Это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему", - также заявил Владимир Путин.

"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день, с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться. Ставить нас в положение людей, которые должны испытывать чувство вины", - сказал президент. "Нет, у нас и не может быть никакого чувства вины. Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан, граждан Советского Союза", - напомнил он.

Тем, кто пытается переписать историю, не может быть никакого оправдания, считает Путин. "И мы должны быть вечно благодарны Героям Великой Отечественной войны... за то, что они добыли для нас эту победу. Обеспечили будущее нашей страны и наших детей", - отметил он.