Путин назвал любовь к Родине основой жизни

О том, какую черту передало нам поколение победителей, рассказал президент в интервью телерадиокомпании "Мир".

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на такие вопросы следовало бы отвечать фундаментальными фразами, "которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед", сказал глава государства. После чего заметил, что воспитывался в очень простой семье, и взрослея, все больше понимал, что в основе всей их жизни лежит стремление сделать все для его становления и роста. "Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь. Любовь ко мне, как к их ребенку. Но потом я, анализируя, как мои родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь - Родина", - подчеркнул Владимир Путин.

"Эта любовь к Родине, к Отечеству и была побудительным мотивом для принятия решения и моим отцом пойти на фронт добровольцем, и, уверен, для подавляющего большинства поколения победителей", - продолжил президент.

"Думаю, что это - основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей", - заключил глава государства.