Новости

СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:44
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Путин назвал любовь к Родине основой жизни

Текст: Кира Латухина

О том, какую черту передало нам поколение победителей, рассказал президент в интервью телерадиокомпании "Мир".

Фото: youtube.com/Мир 24
Путин рассказал о своем отце и уроках работы в разведке

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на такие вопросы следовало бы отвечать фундаментальными фразами, "которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед", сказал глава государства. После чего заметил, что воспитывался в очень простой семье, и взрослея, все больше понимал, что в основе всей их жизни лежит стремление сделать все для его становления и роста. "Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь. Любовь ко мне, как к их ребенку. Но потом я, анализируя, как мои родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь - Родина", - подчеркнул Владимир Путин.

"Эта любовь к Родине, к Отечеству и была побудительным мотивом для принятия решения и моим отцом пойти на фронт добровольцем, и, уверен, для подавляющего большинства поколения победителей", - продолжил президент.

"Думаю, что это - основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей", - заключил глава государства.

Власть Позиция Президент 75-летие Победы День Победы Владимир Путин: статьи и интервью РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии