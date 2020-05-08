Путин назвал причину попыток уравнять СССР и нацистскую Германию

Россию пытаются заставить за что-то оправдываться, пытаются навязать ложное чувство вины, переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил президент в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться, чтобы ставить нас в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины", - сказал Владимир Путин.

Тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за Вторую мировую войну на Советский Союз, нет оправдания. "Нет у нас и не может быть никакого чувства вины", - подчеркнул президент.