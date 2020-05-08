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08.05.2020 16:26
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе борьбу с коронавирусом и иностранные контакты

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Биль провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ в формате видеоконференции. Обсуждались вопросы социально-экономической ситуации в стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поднималась тема борьбы с коронавирусом. Владимир Путин детально проинформировал участников совещания о своих многочисленных телефонных контактах с зарубежными лидерами, которые состоялись в последние несколько дней.

Фото: Олег Кнорринг/ТАСС
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Президент поздравил всех с наступающим Днем Победы.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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