Путин поручил ускорить закупки автомобилей за госсчет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до лета принять решения, обеспечивающие закупки в мае-июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами власти за счет средств госказны в 2020-2022 годах.

При необходимости поставщик может привлекать кредиты с компенсацией процентов за счет средств федерального бюджета.

До 22 мая необходимо представить предложения по обеспечению в мае-июле закупок необходимой для производственной деятельности автомобильной техники, запланированных на 2020-2022 годы госкорпорациями и госкомпаниями.

При этом необходимо заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Также нужно предусмотреть дополнительные инструменты поддержки закупок и компенсацию за счет средств федерального бюджета процентов по кредитам, привлекаемым в случае необходимости для финансирования поставок.