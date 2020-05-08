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08.05.2020 18:14
Рубрика: Власть

Путин поручил ускорить закупки автомобилей за госсчет

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до лета принять решения, обеспечивающие закупки в мае-июле 2020 года автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами власти за счет средств госказны в 2020-2022 годах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При необходимости поставщик может привлекать кредиты с компенсацией процентов за счет средств федерального бюджета.

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До 22 мая необходимо представить предложения по обеспечению в мае-июле закупок необходимой для производственной деятельности автомобильной техники, запланированных на 2020-2022 годы госкорпорациями и госкомпаниями.

При этом необходимо заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Также нужно предусмотреть дополнительные инструменты поддержки закупок и компенсацию за счет средств федерального бюджета процентов по кредитам, привлекаемым в случае необходимости для финансирования поставок.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Российский автопром

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