Путин поздравил Джонсона и Макрона с юбилеем Победы

Президент России направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

В послании премьер-министру Великобритании Борису Джонсону Владимир Путин назвал Великую Победу важнейшим событием ХХ века. "Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня", - убежден российский лидер.

Владимир Путин уверен, что память о боевом братстве поможет развитию конструктивного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности.

В обращении к французскому лидеру Эммануэлю Макрону Владимир Путин подчеркнул, что "в сердцах россиян навсегда останется подвиг летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", сражавшихся на советско-германском фронте". "Весомый вклад в Победу внесли и тысячи советских патриотов, вступивших в ряды Французского сопротивления", - отметил президент РФ и подчеркнул востребованность взаимодействия двух государств в непростой международной обстановке.