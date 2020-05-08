Путин поздравил народы бывшего СССР с юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Послания адресованы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Украины.

В наших странах свято чтут память героев, которые мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием, подчеркнул Владимир Путин. Священный долг - сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой ветеранов.

Глава государства напомнил о необходимости решительно противостоять попыткам переписать итоги войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления нацистов и их пособников.

Путин уверен, что общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать развитию сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе пандемии коронавируса.

Президент передал ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла слова благодарности, пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.