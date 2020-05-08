Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор

Западные страны могли бы осудить раздел Чехословакии. Об этом заявил президент в фильме "Война за память" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Советский Союз в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа, напомнил Владимир Путин. "Почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - спросил он.

В СССР прекрасно помнили и знали, что предшествовало Второй мировой войне. "Ведь Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Никто же не поддержал. Более того, в 1938 году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию", - напомнил исторический факт президент.

"Как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя... Больше того: напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тешинскую область и еще один прилегающий район, - сказал глава государства. - Напрямую, Гитлер прямо - у нас же документы есть, - прямо говорит: "Мне было непросто представлять ваши интересы в Мюнхене, но это сделал". На это Польша ответила с благодарностью, заметил Путин. "Даже по дням расписали. Гитлер говорит: "Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день"... Ну, это прямой сговор", - оценил российский лидер.

Крупнейшие политические деятели того времени тогда заявили, что война теперь неизбежна. "И война началась. Причем же Советский Союз здесь? Советский Союз был вообще последним из крупнейших держав, которые подписали с Германией пакт о ненападении. До этого все подписали. И что же, это основание, чтобы обвинять Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны?", - заключил Путин.