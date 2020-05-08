Путин рассказал о своем отце и уроках работы в разведке

Глава государства рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, хотя у него была "бронь", то есть его не призывали и он мог остаться работать в тылу. "Кстати говоря, он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор", - заметил Владимир Путин, подчеркнув, что тогда так поступали миллионы советских граждан.

"Людьми двигало чувство любви к Родине. Необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество", - продолжил президент. "Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки - отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно, если оно в опасности. Исходя из этого наследия, строить свое собственное поведение", - считает он. "Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас", - добавил Путин.

Глава государства вспомнил, как попал на работу во внешнюю разведку и в основном работал по линии нелегальной разведки. Там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. "Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды", - сказал он, добавив, что люди часто задаются вопросом, как себя ведет сегодняшнее поколение и как должно было бы себя вести в условиях какого-то кризиса. "Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии, которые проявили массовый героизм, в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней. Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году", - сказал президент.

"Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России - не жалеть себя, если того требуют обстоятельства", - заключил Путин.