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08.05.2020 13:18
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Путин выступил с обращением на австрийском телевидении

Текст: Кира Латухина
Президент России обратился к австрийскому народу по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма. Обращение транслировалось по телевидению ORF в рамках тематической спецпередачи.
Фото: Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP Фото: Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP
Фото: Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP

Владимир Путин обратился к австрийцам на русском и немецком и поблагодарил канцлера Австрии Себастьяна Курца за предложение выступить. "Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу", - напомнил он.

"Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа", - продолжил президент. "Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир", - подчеркнул он.

Фото: Россия 1
Путин: Нет оправдания попыткам переписать историю

"Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев - не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", - заявил президент.

"Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат", - сказал глава государства и поблагодарил за бережное отношение к воинским захоронениям. Память о погибших, о событиях войны, защита правды и чести героев - не просто общий долг, а дело совести перед поколением победителей, считает Путин. "Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", - заявил он.

Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста, также сказал президент.

Путин пожелал народу Австрии благополучия, мира и процветания, успешного преодоления общей новой угрозы - распространения коронавирусной инфекции. "Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - заметил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент 75-летие Победы Вторая мировая война День Победы

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