Путин заявил о важности сплоченности во время испытаний

Стремление к объединению вокруг главной идеи - любви к Отечеству - в сложные времена всегда отличало наш народ.

Об этом заявил президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой выложил автор передачи Павел Зарубин в своем аккаунте в соцсети Instagram. Интервью глава государства дал несколько месяцев назад.

"В нашем народе всегда было и есть понимание: либо мы победим, либо нас не будет", - заявил Владимир Путин.

"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма, любви к Отечеству", - напомнил президент.