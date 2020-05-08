Путин заявил о важности сплоченности во время испытаний

Стремление к объединению вокруг главной идеи - любви к Отечеству - в сложные времена всегда отличало наш народ.
Об этом заявил президент в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой выложил автор передачи Павел Зарубин в своем аккаунте в соцсети Instagram. Интервью глава государства дал несколько месяцев назад.
"В нашем народе всегда было и есть понимание: либо мы победим, либо нас не будет", - заявил Владимир Путин.
"В тяжелейшие времена испытаний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной идеи - патриотизма, любви к Отечеству", - напомнил президент.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Важно! Интервью Путина, которое мы покажем впервые. Слова, сказанные несколько месяцев назад, сейчас звучат тем более актуально. 10 мая на телеканале «Россия» после 22.00. Будут и другие интервью. #москвакремльпутин #путин #россия1 #tvrussia #вести24 #павелзарубин #россия24