Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге

Красная Армия избавила от немецко-фашистской оккупации столицу Чехословакии после ожесточенных боев 9 мая 1945 года. К 75-й годовщине этой исторической даты на сайте Минобороны России открылся новый мультимедийный раздел "Последний бой перед Победой".

Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов проводилась с 6 по 11 мая. Отмечается, что подготовка операции осуществлялась в крайне ограниченные сроки, притом, что предстояло провести крупную перегруппировку сил и средств. Только на 1-м Украинском фронте в операции были задействованы 5 армий, в том числе 2 танковые, а также ряд отдельных корпусов. Немаловажным условием, требовавшим ускорить начало операции, являлось начавшееся в Праге 5 мая народное восстание против немецкой оккупации. Стремясь подавить его, фашисты применили против жителей Чехословакии артиллерию, танки и авиацию.

Фото: praga75.mil.ru

В связи с этим наступление советских войск на Прагу началось на сутки раньше намеченного срока. Как свидетельствуют исторические документы, командованию 1-го Украинского фронта стало известно, что населению города требуется помощь в противостоянии фашистским частям, которые были стянуты для подавления восстания. Тогда на помощь были выдвинуты 101-й стрелковый корпус, 42-я, 5-я гвардейские танковые бригады, 1-я Чехословацкая танковая бригада, 70-я гвардейская стрелковая дивизия.

"Главной задачей подвижной группы является быстрейший выход в район Праги. Действия группы должны быть решительными, продвижение - смелым и энергичным. Возможные очаги сопротивления противника следует обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута", - говорится в приказе командующего 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковника Кирилла Москаленко.

Согласно архивам, в ходе наступления в период с 6 по 8 мая армии трех Украинских фронтов прорвали вражескую оборону на всю ее оперативную глубину, преодолели Рудные горы, вышли на рубежи, находившиеся в 60-150 километрах севернее, восточнее и южнее чешской столицы. В отчете о рейде 302-й стрелковой Тарнопольской дивизии на Прагу сообщается, что командующим 4-м Украинским фронтом было принято решение посадить личный состав дивизии на 425 автомашин марки "Студебеккер", придав соединению 100-ю танковую бригаду и 2 истребительных противотанковых полка. Артиллерию было решено прицепить к грузовикам. Пройдя с боями расстояние до Праги, форсировав реку Морава и получив дополнительно 100 автомобилей марки "Виллис", дивизия к утру 9 мая вышла на Пражское шоссе. Затем по нему красноармейцы двинулись стремительным маршем на столицу Чехословакии.

В архивах особо отмечается, что на пути следования наши бойцы встречали огромное количество немецких солдат, сдававшихся в плен.

Фото: praga75.mil.ru

В 10:45 голова колонны красноармейской дивизии вошла в Прагу, а к вечеру в столице Чехословакии сосредоточилась уже вся дивизия. За время операции с 5 по 10 мая личным составом соединения было взято в плен 25 тысяч солдат и офицеров противника.

Отмечается, что активное участие в освобождении Праги также принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя Чехословацкой Республики.

В 4 часа утра 9 мая 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии первым вступил в столицу Чехословакии. Бои за Прагу продолжались весь день. В освобождении города также принимали участие танкисты 7-го гвардейского танкового корпуса, которым командовал гвардии генерал-майор Василий Новиков. В отчете о боевых действиях корпуса значится, что организованные действия противника в центре города были сломлены, а противник, не оказывая сопротивления, сдавался в плен.

Согласно предоставленным штабом 5-й гвардейской армии сведениям, в период с 6 по 10 мая 1945 года частями армии было разоружено порядка 119 тысяч солдат и офицеров противника. Кроме этого было захвачено 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, 14 807 автомашин, а также другая техника, вооружение, оружие, продовольствие и материальная часть противника.

В результате успешного завершения Пражской операции была разгромлена последняя крупная группировка Вермахта на советско-германском фронте и завершено освобождение Чехословакии.

Как свидетельствуют рассекреченные наградные листы на героев операции, в боях за Прагу советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество.

При освобождении Праги командир 12-й гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Г.Борисенко в течение 9 часов лично руководил уличными боями. Бригада, оказавшись в окружении, отбила неоднократные атаки фашистов и вынудила их сдаться. В тот день танкисты уничтожили до 1,5 тыс. солдат и офицеров противника и более 2 тыс. взяли в плен.

В небе над Чехословакией в те дни воевали летчики 218-й бомбардировочной авиационной Ясской Краснознаменной дивизии. 7 мая им была поставлена задача - нанести бомбовый удар по опорному пункту противника, который препятствовал наступлению Красной Армии. Во время удара советские войска находились в 200-500 метрах от цели. Отмечается, что бомбометание было произведено с виртуозной точностью, за что летный состав получил благодарность от маршала авиации Григория Ворожейкина.

Еще один герой - гвардии лейтенант Степан Бедненко. Со своим взводом средних танков он также участвовал в боях по освобождению столицы Чехословакии. Танкисты под его командованием совершили 200-километровый марш от Берлина к Праге и 9 мая ворвались в город.

Фото: praga75.mil.ru

Герой Советского Союза Виталий Безголосов во время войны служил снайпером в 227-м стрелковом полку. В боях за овладение города Моравска-Острава и при форсировании реки за один день уничтожил 8 гитлеровцев и, несмотря на интенсивный огонь, оказал помощь офицеру, тяжело раненому немецким снайпером. В наградном листе старшины Виталия Безголосова записано: "Свой счет мести снайпер Безголосов начал в боях под Харьковом в июле 1943 года. За время своей снайперской деятельности уничтожил 279 немецких солдат и офицеров…".

"Безголосов взвалил на себя раненного майора и приподнявшись, упал, сраженный пулей врага. Так за спасение жизни товарища погиб знатный снайпер-герой фронта товарищ Безголосов", - говорится в архивных документах.

После освобождения Праги советское командование передало местным жителям продовольствие, в том числе 50 тонн муки, 100 тонн картофеля, 10 тонн разной крупы, чай, сахар, сало. "Прошу начальника тыла фронта срочно отгрузить в Чехословакию из наличных ресурсов фронта семян и корма следующих культур: ячменя - 500 тонн, овса - 430 тонн, кукурузы - 1070 тонн, вики - 70 тонн, бобовых - 30 тонн, отрубей - 500 тонн и горчицы - 1 тонну", - указывается в одном из рассекреченных документов.

26 мая 1945 года было подписано постановление Государственного комитета обороны, согласно которому населению Праги оказывалась помощь в снабжении продовольствием. На эти нужды передавались 8,8 тыс. тонн продовольственного зерна для выработки муки и 600 тонн соли.

Кроме того советское командование обеспечивало продовольствием и другие города Чехословакии - Моравска-Острава, Брно.

В Минобороны напомнили, что публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства направлена на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Все документы об уникальной военной операции по освобождении Праги можно посмотреть по ссылке.