Разрушение мест обитания летучих мышей грозит появлением нового коронавируса

Все больше ученых признают, что летучие мыши являются носителями большого количества коронавирусов, и в настоящее время известно о примерно трех тысячах генетических линий коронавируса летучих мышей по всему миру.

Ученые из Университета Филиппин в Минданао и в Маниле, а также ветеринарный госпиталь Animal solutions в Давао занялись изучением вопроса о переносе летучими мышами коронавирусов и опасности новой эпидемии. Результаты их работы опубликованы на портале препринтов (работ, не прошедших рецензирование).

Образцы коронавирусов летучих мышей были получены на южных Филиппинах. Анализ подтвердил, что рукокрылые являются носителями разнообразных бета-коронавирусов, к числу которых относятся не только нынешний, спровоцировавший COVID-19, но также SARS, вызвавший вспышку острого респираторного синдрома в 2002-2003 годах и Ближневосточного респираторного синдрома MERS, распространившегося в 2012 году.

Как отмечают ученые, обычно летучие мыши сосуществуют с коронавирусами, при этом инфекция не распространяется и не передается другим видам животных. Для предотвращения распространения коронавирусов существует ряд барьеров - приспособленность организма к размножению вируса, рецепторы клеточных поверхностей и другие факторы. Благодаря этому коронавирусу очень сложно перебраться к новому хозяину, относящемуся к другому виду.

Однако, изменение окружающей среды и условий жизни приводит к скачкообразной эволюции вируса. Когда у летучих мышей сокращается их естественная среда обитания, например, в результате вырубки лесов или застройки, то различные виды рукокрылых, раньше жившие отдельно, начинают контактировать. Это может дать возможность вирусу обрести нового хозяина. Приспосабливаясь к новому хозяину, вирус мутирует и расширяет свои механизмы приспособления к изменениям, что позволяет ему находит все новых и новых хозяев.

В качестве примера филиппинские ученые приводят малайского коротконосого крылана (Cynopterus brachyotis), питающегося ароматными фруктами, в первую очередь манго. В силу своих пищевых предпочтений этот вид крыланов живет рядом с людьми. "Если новый коронавирус появится среди этого вида крыланов, он будет генетически отличаться от известных людям SARS, MERS и Covid-19, и может стать причиной новой пандемии", - считают исследователи.

Портал BioRxiv подчеркивает, что публикуемые им результаты исследований являются препринтами, требуют дальнейших подтверждений и не могут рассматриваться как стопроцентно достоверная информация.