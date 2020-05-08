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08.05.2020 02:25
Рубрика: В мире

Разрушение мест обитания летучих мышей грозит появлением нового коронавируса

Текст: Константин Волков
Все больше ученых признают, что летучие мыши являются носителями большого количества коронавирусов, и в настоящее время известно о примерно трех тысячах генетических линий коронавируса летучих мышей по всему миру.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Университета Филиппин в Минданао и в Маниле, а также ветеринарный госпиталь Animal solutions в Давао занялись изучением вопроса о переносе летучими мышами коронавирусов и опасности новой эпидемии. Результаты их работы опубликованы на портале препринтов (работ, не прошедших рецензирование).

Фото: iStock
Исследование: летучие мыши живут с коронавирусами уже миллионы лет

Образцы коронавирусов летучих мышей были получены на южных Филиппинах. Анализ подтвердил, что рукокрылые являются носителями разнообразных бета-коронавирусов, к числу которых относятся не только нынешний, спровоцировавший COVID-19, но также SARS, вызвавший вспышку острого респираторного синдрома в 2002-2003 годах и Ближневосточного респираторного синдрома MERS, распространившегося в 2012 году.

Как отмечают ученые, обычно летучие мыши сосуществуют с коронавирусами, при этом инфекция не распространяется и не передается другим видам животных. Для предотвращения распространения коронавирусов существует ряд барьеров - приспособленность организма к размножению вируса, рецепторы клеточных поверхностей и другие факторы. Благодаря этому коронавирусу очень сложно перебраться к новому хозяину, относящемуся к другому виду.

Однако, изменение окружающей среды и условий жизни приводит к скачкообразной эволюции вируса. Когда у летучих мышей сокращается их естественная среда обитания, например, в результате вырубки лесов или застройки, то различные виды рукокрылых, раньше жившие отдельно, начинают контактировать. Это может дать возможность вирусу обрести нового хозяина. Приспосабливаясь к новому хозяину, вирус мутирует и расширяет свои механизмы приспособления к изменениям, что позволяет ему находит все новых и новых хозяев.

Фото: Максим Каширский
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В качестве примера филиппинские ученые приводят малайского коротконосого крылана (Cynopterus brachyotis), питающегося ароматными фруктами, в первую очередь манго. В силу своих пищевых предпочтений этот вид крыланов живет рядом с людьми. "Если новый коронавирус появится среди этого вида крыланов, он будет генетически отличаться от известных людям SARS, MERS и Covid-19, и может стать причиной новой пандемии", - считают исследователи.

Портал BioRxiv подчеркивает, что публикуемые им результаты исследований являются препринтами, требуют дальнейших подтверждений и не могут рассматриваться как стопроцентно достоверная информация.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Общество Природа

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