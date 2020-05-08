Новости

Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса 00:53
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента 00:13
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая 00:05
Предпринимателям втрое увеличат срок оплаты административных штрафов 00:05
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч 07.05.2020
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США 07.05.2020
Ученые: Антитела к коронавирусу вырабатываются почти у всех переболевших 07.05.2020
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о "вмешательстве РФ" 07.05.2020
Туроператоры при ЧС смогут предлагать другие туры вместо возврата средств 07.05.2020
Создателя проекта "Омбудсмен полиции" обвинили в вымогательстве 07.05.2020
Банкир Власов арестован на 2 месяца по делу о выводе денег 07.05.2020
Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 закрыли на карантин 07.05.2020
США отказались от уголовного преследования экс-советника Трампа Майкла Флинна 07.05.2020
В Варшаве толпы демонстрантов без масок требовали поддержки бизнеса 07.05.2020
Путин проведет совещание по поддержке авиаотрасли на следующей неделе 07.05.2020
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом 07.05.2020
На Дону школьники установили имена погибших в 1942 году красноармейцев 07.05.2020
Минобороны сообщает о более чем 3,3 тысячи заразившихся коронавирусом 07.05.2020
Республика Сербская вновь получает помощь из России для борьбы с COVID-19 07.05.2020
Инфекционист Минздрава: Вирус не должен циркулировать более 100 дней 07.05.2020
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России 07.05.2020
Росстат: Потребительские цены в апреле выросли в России на 0,8% 07.05.2020
В Калмыкии выздоровела 90-летняя пациентка, переболевшая COVID-19 07.05.2020
Саакашвили назначили главой исполкома национального совета реформ Украины 07.05.2020
Карантин на Украине продлится до 22 мая 07.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 00:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Авиапарад - взлет разрешаю

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8152)
Завтра по всей стране - от Калининграда до Владивостока - пройдут военные парады.

Пусть в "урезанном" виде, без традиционного марша пеших колонн и показа нашей лучшей колесно-гусеничной техники, зато с широкой демонстрацией в небе мощных боевых самолетов и вертолетов. Слово "боевой" тут главное. Можно было, конечно, привлечь к воздушному шоу в честь 75-летия Великой Победы профессиональных пилотов-испытателей и лучших авиаспортсменов страны. В некоторых странах так и делают для привлечения публики. Но у нас совершенно иной подход. 9 Мая в воздух поднимаются лишь строевые летчики и только боевая техника. Даже известные во всем мире пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" выступают на серийных Су и МиГах, разве что имеющих особую раскраску. У другой парадной авиатехники и ее нет - даже в большой праздник превращать армию в цирк никто не собирается. Отсюда - и программа парадного пролета. Ее составили с учетом двух главных требований.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Путин объявил о решении провести авиапарад 9 мая

Первое - безопасность для зрителей и самих пилотов. Красочность и зрелищность парада исключительно важны, но они - на втором месте. В прошлом году авиачасть парада в Москве отменили из-за погоды как раз по соображениям безопасности. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обещает 9 Мая в столичном регионе тепло и небольшие осадки, так что, надеемся, разгонять тучи над Москвой не придется. Это значит, что жители города смогут увидеть над центром города парадный строй из 75 самолетов и вертолетов. Пусть любоваться этим зрелищем придется с балконов или по телевизору. Главное, чтобы оно состоялось. Среди новинок будут истребители пятого поколения Су-57 - сразу целое звено из четырех самолетов. Четверка высотных перехватчиков МГ-31К опять же впервые пройдет над Красной площадью с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" покажет, как дозаправляется в небе топливом от танкера Ил-78. Десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ выстроят над центром Москвы "тактическое крыло".

Между прочим это не демонстрационная фигура, а штатный боевой порядок российских ВКС. В таком строю летчики, если потребуется, пойдут в схватку с врагом.

Ну, а какой праздник Победы обходится без знаменитого "кубинского бриллианта". В День Победы им снова блеснет девятка наших лучших пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершат авиапарад в Москве шесть штурмовиков Су-25 "Грач", которые окрасят небо над столицей дымами цветов российского флага.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко - о 75-летии Великой Победы

Авиационные шоу состоятся еще в 47 российских городах, а также на наших военных базах за рубежом. В них будут участвовать почти шесть сотен самолетов и вертолетов - от тяжелого транспортно-винтокрылого Ми-26 до противолодочного Ил-38Н Тихоокеанского флота.

С точки зрения безопасности на вертолетчиков ложится ничуть не меньшая нагрузка, чем на тех же истребителей. Свой парадный маршрут многим вертолетчикам предстоит пройти на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час и с интервалом в 50 метров между лопастями.

У экипажей оперативно-тактической и штурмовой авиации свои параметры: высота полета 250 - 300 метров, скорость - около 600 км/час. Чтобы парадный строй не ломался, машины должны сойтись в заданном месте в точно указанное время. Опоздание более чем в две секунды недопустимо.

Вечером 9 Мая в 22.00 будет праздничный салют. В Москве его дадут с пятнадцати площадок. Салютные установки калибром от 105 до 310 мм выпустят в небо более 12 тысяч фейерверков. Купола их разрывов превысят в диаметре 300 метров. А 18 пушек ЗИС-3 фронтовых времен произведут 30 залпов, которым впервые присвоили имена героев войны, названия воинской формирований или памятных событий Великой Отечественной.

Огненные шоу устроят 9 Мая и в других городах России.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы День Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин провел совещание в режиме видеосвязи
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Новые поправки в Гражданский кодекс помогут дачникам уважать соседей
Глава ВЦИОМ рассказал о политических настроениях россиян во время пандемии