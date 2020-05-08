Завтра по всей стране - от Калининграда до Владивостока - пройдут военные парады.

Пусть в "урезанном" виде, без традиционного марша пеших колонн и показа нашей лучшей колесно-гусеничной техники, зато с широкой демонстрацией в небе мощных боевых самолетов и вертолетов. Слово "боевой" тут главное. Можно было, конечно, привлечь к воздушному шоу в честь 75-летия Великой Победы профессиональных пилотов-испытателей и лучших авиаспортсменов страны. В некоторых странах так и делают для привлечения публики. Но у нас совершенно иной подход. 9 Мая в воздух поднимаются лишь строевые летчики и только боевая техника. Даже известные во всем мире пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" выступают на серийных Су и МиГах, разве что имеющих особую раскраску. У другой парадной авиатехники и ее нет - даже в большой праздник превращать армию в цирк никто не собирается. Отсюда - и программа парадного пролета. Ее составили с учетом двух главных требований.

Первое - безопасность для зрителей и самих пилотов. Красочность и зрелищность парада исключительно важны, но они - на втором месте. В прошлом году авиачасть парада в Москве отменили из-за погоды как раз по соображениям безопасности. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обещает 9 Мая в столичном регионе тепло и небольшие осадки, так что, надеемся, разгонять тучи над Москвой не придется. Это значит, что жители города смогут увидеть над центром города парадный строй из 75 самолетов и вертолетов. Пусть любоваться этим зрелищем придется с балконов или по телевизору. Главное, чтобы оно состоялось. Среди новинок будут истребители пятого поколения Су-57 - сразу целое звено из четырех самолетов. Четверка высотных перехватчиков МГ-31К опять же впервые пройдет над Красной площадью с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" покажет, как дозаправляется в небе топливом от танкера Ил-78. Десять самолетов оперативно-тактической авиации Су-34, Су-35 и Су-30СМ выстроят над центром Москвы "тактическое крыло".

Между прочим это не демонстрационная фигура, а штатный боевой порядок российских ВКС. В таком строю летчики, если потребуется, пойдут в схватку с врагом.

Ну, а какой праздник Победы обходится без знаменитого "кубинского бриллианта". В День Победы им снова блеснет девятка наших лучших пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" на боевых истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершат авиапарад в Москве шесть штурмовиков Су-25 "Грач", которые окрасят небо над столицей дымами цветов российского флага.

Авиационные шоу состоятся еще в 47 российских городах, а также на наших военных базах за рубежом. В них будут участвовать почти шесть сотен самолетов и вертолетов - от тяжелого транспортно-винтокрылого Ми-26 до противолодочного Ил-38Н Тихоокеанского флота.

С точки зрения безопасности на вертолетчиков ложится ничуть не меньшая нагрузка, чем на тех же истребителей. Свой парадный маршрут многим вертолетчикам предстоит пройти на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час и с интервалом в 50 метров между лопастями.

У экипажей оперативно-тактической и штурмовой авиации свои параметры: высота полета 250 - 300 метров, скорость - около 600 км/час. Чтобы парадный строй не ломался, машины должны сойтись в заданном месте в точно указанное время. Опоздание более чем в две секунды недопустимо.

Вечером 9 Мая в 22.00 будет праздничный салют. В Москве его дадут с пятнадцати площадок. Салютные установки калибром от 105 до 310 мм выпустят в небо более 12 тысяч фейерверков. Купола их разрывов превысят в диаметре 300 метров. А 18 пушек ЗИС-3 фронтовых времен произведут 30 залпов, которым впервые присвоили имена героев войны, названия воинской формирований или памятных событий Великой Отечественной.

Огненные шоу устроят 9 Мая и в других городах России.