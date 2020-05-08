Анастасия Ракова: В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет

Режим изоляции и довольно жестких ограничений в Москве длится уже полтора месяца. Эта ситуация негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства и на рынке труда.

- Все хотят, чтобы пандемия скорее закончилась, и можно будет вернуться к нормальному ритму жизни. Но нужно быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не исчезнет. Он продолжит циркулировать в обществе. До тех пор, пока не будет изобретено лекарство или выработана вакцина от коронавируса, нам всем придется привыкать жить и функционировать с ним, - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Именно поэтому мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который определяет, как городу существовать в условиях эпидемии в ближайшее время.

Во-первых, режим изоляции для всех граждан продлен до 31 мая. Во-вторых, жителям старшего возраста и людям, которые имеют хронические заболевания, которые входят в группу риска, нужно по-прежнему строго оставаться дома.

- В этом учебном году школьники за парты уже не вернутся, - продолжила Анастасия Ракова. - Учеба закончится раньше, все итоговые оценки должны быть выставлены до 15 мая. При этом в последние две недели мая школьники могут посещать занятия дистанционно в свободном режиме, за исключением учеников 9 и 11 классов. Сроки и порядок проведения итоговых аттестаций будет определен федеральными структурами.

С 12 мая возобновляется работа промышленных предприятий и строек. В первую очередь возобновляется сооружение дорог, школ, детсадов и других важных объектов. Все остальные сферы остаются под ограничениями: торговля и сфера услуг, красоты, культуры, спорта.

- Известно, что вирус распространяется шире, если увеличивается количество контактов. Когда мы ходим только на работу и обратно - наш круг общения ограничивается коллегами и родными. Совсем другая ситуация, когда открывается сфера услуг, где количество случайных неконтролируемых контактов возрастает в десятки раз. Никогда не знаешь, кто до тебя дотронулся до кнопки лифта в торговом центре или кто еще пользовался инфраструктурой городских парков. Именно поэтому на первом этапе мы возобновляем работу производств, а не сферы услуг. Чтобы с одной стороны, способствовать развитию экономики города, но с другой - не допустить резкого скачка заболеваемости из-за неограниченного круга контактов, - пояснила вице-мэр.

Такой же зоной особого риска, по ее словам, является общественный транспорт. Именно поэтому с 12 мая вводится масочный и перчаточный режим. В то же время и предприятия, которые возвращаются к работе, уже не смогут функционировать в прежнем режиме и должны будут максимально ответственно относиться к состоянию здоровья сотрудников. И самим сотрудникам необходимо взять на себя ответственность за безопасность окружающих.

"Прежде всего, должно быть обеспечено социальное дистанцирование, введено обязательное использование масок и перчаток во всех помещениях общего пользования на производстве. Сотрудники при появлении симптомов ОРВИ должны оставаться дома и не выходить на работу. Вернуться к трудовой деятельности после болезни без больничного листа или справки от врача будет невозможно", - уточнила заммэра.

Согласно указу мэра Москвы, работодатель будет обязан обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции. Рынок этих медицинских услуг сейчас достаточно развит, чтобы обеспечить потребность организаций.

- В Москве хорошо развит рынок услуг по ПЦР тестированию. В том числе, 12 частных лабораторий могут в стуки проводить от 15 до 20 тысяч таких исследований. Все необходимые мощности есть, - отметила вице-мэр.

Число выявленных случаев инфекции в Москве составляет около 100 тысяч человек.

- Большинство из этих людей не больны - они являются лишь носителями инфекции. И наша основная задача заключается в том, чтобы вовремя их выявлять, изолировать и тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания. Поэтому мы постоянно наращиваем объемы тестирования и увеличиваем количество людей, которые в обязательном порядке подлежат тестированию. Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных растет, не стоит. Количество людей с ОРВИ, пневмонией, а также число госпитализированных в последнее время стабилизировалось и не растет, - заключила Анастасия Ракова.