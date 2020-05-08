"Бессмертный полк" покажут в столичном метро

Акцию "Бессмертный полк" 9 мая будут транслировать на экранах в поездах метро и на медиафасаде Единого диспетчерского центра метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Бессмертный полк" в этом году, напомним, пройдет в онлайн-формате. Фотоснимки фронтовиков начнут показывать на большом медиафасаде Единого диспетчерского центра в 2 часа ночи по московскому времени - в это время акция возьмет старт на Камчатке. В поездах метро трансляция начнется в 5.30 утра.

Присоединиться к "Бессмертному полку" можно на сайте акции.