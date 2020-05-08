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08.05.2020 20:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Бессмертный полк" покажут в столичном метро

Текст: Сергей Жуков

Акцию "Бессмертный полк" 9 мая будут транслировать на экранах в поездах метро и на медиафасаде Единого диспетчерского центра метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости
Собянин призвал москвичей к участию в онлайн-акции "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в этом году, напомним, пройдет в онлайн-формате. Фотоснимки фронтовиков начнут показывать на большом медиафасаде Единого диспетчерского центра в 2 часа ночи по московскому времени - в это время акция возьмет старт на Камчатке. В поездах метро трансляция начнется в 5.30 утра.

Присоединиться к "Бессмертному полку" можно на сайте акции.

Как принять участие в акции "Бессмертный полк"
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