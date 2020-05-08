Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет

В столице подтверждены 5846 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе в настоящее время зарегистрировано 98 522 случая коронавируса. Таковы последние данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди новых случаев - 45,6% в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65, 9,6% - от 66 до 79, еще 5,5% - старше 80 лет. Детей - 6,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди взяты под меднаблюдение.

Штаб напоминает: режим самоизоляции в столице продлен по 31 мая включительно.