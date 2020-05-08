Что будет с детским отдыхом в Москве

Угроза коронавируса еще высока, поэтому организация летних смен в оздоровительных лагерях и школах за счет столичного бюджета приостановлена до 31 июля. Судьба планировавшейся на август третьей смены еще не решена. Родители в растерянности: как строить планы на лето, пока непонятно. Страницу "Мосгортура" в соцсетях ожидаемо закидали вопросами. Спрашивают, как отказаться от путевки тем, кто не желает рисковать и отправлять ребенка в лагерь даже в августе, заменят ли льготникам несостоявшуюся поездку деньгами или перенесут заезды на осень или будущий год. Ответы "Мосгортур" пока дать не может и просит дождаться официальных заявлений.

Родители, у которых нет возможности отправить ребенка на дачу или к родственникам, возлагают надежду на частные структуры. "Коммерческие детские лагеря в Подмосковье и других регионах готовятся к открытию и начнут работу по решению региональных властей, - объяснил "РГ" гендиректор лагеря активного отдыха "Чарли" Алексей Илюхин. - Детские досуговые и развивающие центры, негосударственные учреждения дополнительного образования, различные лектории и музеи тоже откроются, как только по ним будет принято решение". На это надеется и Екатерина Никитина, которая хотела этим летом устроить свою тринадцатилетнюю дочь в "Орленок" по платной путевке. "Она ездила туда четыре года подряд, - рассказала "РГ" Екатерина. - Отправлю и в этот раз, если лагерь будет работать. Если нет, поедет к бабушке с дедушкой в Геленджик".

Десятилетний сын директора одного из PR-бюро Гаянэ Асадовой раньше посещал городской лагерь на базе своей гимназии. "Это нас здорово выручило. Ребенок был еще маленьким, чтобы куда-нибудь самостоятельно ездить, в тоже время он находился в дневном лагере, где у него были экскурсии, творческие занятия и бассейн, - поделилась с "РГ" Асадова. - Этим летом планировала отправить своего ребенка на две смены в языковой лагерь в Подмосковье, куда в прошлом году ездили его одноклассники". Но пандемия разрушила все планы: границы закрыты, дачи нет, поэтому мальчик почти два месяца сидит дома без прогулок на свежем воздухе. Поскольку Гаянэ сейчас работает удаленно, она в сложившихся обстоятельствах собирается уехать из Москвы и снять на все лето дом у моря в Калининградской области. "Там с братом и друзьями планируем организовать досуг наших детей с аниматором и преподавателем по английскому языку", - рассказала она.