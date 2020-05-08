Для продления больничных при карантине нужны особые указания

У многих работающих пенсионеров заканчиваются электронные больничные, которые они оформляли на период самоизоляции. Что делать дальше? "Российская газета" разобралась с этим вместе с юристом.

Не исключено, что не только Москва, но и другие регионы продлят режим самоизоляции до лета. Например, это уже сделала Московская область. В пресс-службе Хабаровского края тоже заявили, что вопрос обсуждается. Означает ли это автоматическое продление электронных больничных до 31 мая?

Напомним, что возможность оформить больничный у работающих граждан 65 лет и старше появилась, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Работодатели самостоятельно направляют в Фонд соцстраха сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности.

Как сообщается на сайте Минтруда, электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. И рассчитывают их по общим правилам. Всего, по данным Минтруда, в апреле работающим пенсионерам старше 65 лет оформлено почти 1,4 миллиона больничных по карантину.

С 12 мая в Москве будет разрешена работа промышленных и строительных предприятий. Но, как пояснила "Российской газете" управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина, пока нет уточнений, касающихся работающих пенсионеров в этих отраслях.

Они тоже должны приступить к работе? Или нет? "На этот счет должны быть введены дополнительные правила или хотя бы разъяснения властей, иначе вся ответственность ложится на работодателей, - полагает юрист.

При этом она уверена: если режим самоизоляции для пенсионеров 65+ сохраняется, значит, и больничный для них должен быть продлен либо оформлен новый. И здесь также будет идти речь об электронном больничном. А вот будет ли это сделано автоматически или нет - сказать сложно.

"Техническая реализация у нас нередко хромает, поэтому пенсионерам лучше еще раз позвонить в поликлинику или работодателю, чтобы он прояснил и помог решить этот вопрос с медицинской организацией", - посоветовала Елена Кожемякина.

Мы попросили ее ответить на три самых часто встречающихся вопроса наших читателей.

Как проверить получил ли работодатель электронный больничный и все ли там правильно заполнено?

Елена Кожемякина: Если компания подключена к системе электронных больничных листов, проверка должна быть достаточно легкой процедурой. В этом случае у компании есть электронная подпись, учетная запись на Госуслугах и/или кабинет на сайте ФСС.

Соответственно, войдя в "кабинет", можно проверить листок по его номеру. Если же компания не подключена к цифровой системе, действовать придется "по старинке". Сотрудник в любом случае должен сообщить работодателю данные, в том числе номер своего листка нетрудоспособности. А проверять его придется, написав или позвонив в территориальное отделение ФСС или в поликлинику, выдавшую документ. Хотя де-факто компания и не обязана это делать, по сути, поверив на слово человеку, но все дальнейшие риски несет именно работодатель, поэтому в его интересах проверить достоверность информации.

Электронный лист нетрудоспособности смогли получить граждане, которые соблюдали режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу. Если до этого работающий пенсионер оформил отпуск, то будет ли он продлен за счет больничного?

Елена Кожемякина: Режим самоизоляции поставил HR-специалистов и бухгалтеров в тупик с законодательной точки зрения, так как многие вопросы в Трудовом кодексе РФ не отражены.

В случае отпуска и больничного базовой нормой является ст. 124 ТК РФ. Она говорит, что ежегодный оплачиваемый отпуск надо продлить или перенести на другой срок (по согласованию сторон), в случае временной нетрудоспособности сотрудника.

Причем просто продлить сотрудник может и сам, даже постфактум сообщив работодателю. А вот перенос определяется работодателем. Временная нетрудоспособность означает оформление больничного листа. А значит, формально работающий пенсионер может продлить отпуск за счет больничного. Просто время болезни отдыхом не считается и оплачивается отдельно. А отпуск - отдельно.

Однако режим самоизоляции в законодательстве не прописан. А у Минтруда (письма которого, кстати, носят рекомендательный, а не законодательный характер) было два разных мнения по поводу отпуска. Кроме того, многим, в том числе пенсионерам, рекомендовано уйти на режим самоизоляции на две недели (на карантин).

В итоге же сейчас складывается следующая ситуация. Если сотрудник на период карантина брал отпуск, то он расходуется в общем порядке. Но если человек хочет перенести отпуск с этого времени на другое, тогда необходимо согласовывать с работодателем.

Что же касается карантина и отпуска, то главное - режим самоизоляции (карантина) необходимо оформить. В этом случае поликлиника должна выдать листок нетрудоспособности (по карантину), который потом необходимо принести в компанию. И отпуск должен быть продлен или перенесен по согласованию с компанией.

А если был оформлен электронный больничный лист, но при этом работник, находясь дома в режиме самоизоляции выполнял работу, могут ли ему отказать в квартальной премии?

Елена Кожемякина: Что касается премий и больничного, то тут надо учесть несколько аспектов. Во-первых, если у сотрудника оформлен листок нетрудоспособности, то он официально находится на больничном и получает соответствующее пособие. Трудиться при этом, получая еще отдельно и зарплату, нельзя.

Но работодатель по своему усмотрению может делать доплату больничного до уровня зарплаты (если выплаты по больничному листу меньше) - но это право, а не обязанность работодателя.

То же касается и премии. Премирование - право, а не обязанность компании. Однако, в первую очередь, надо смотреть Положение о премировании и условий стимулирующих выплат в этом документе. Если премия является частью зарплаты, то должна выплачиваться в любом случае. Если же там написаны специфические нюансы, например, за выслугу лет, за отработанное время и т.д. - то ориентироваться придется именно на эти нюансы.

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