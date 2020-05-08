К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник

В Московском инновационном кластере теперь две тысячи участников. "Юбилейным" резидентом стала компания Skillaz, сообщает mos.ru.

Как рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, новый резидент теперь может найти новых партнеров для совместных проектов и воспользоваться мерами поддержки для развития своего бизнеса.

Московский инновационный кластер - проект столичного правительства. Площадка была создана для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом.