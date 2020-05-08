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08.05.2020 16:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как провести День Победы дома

Текст: Сергей Жуков
Из-за коронавируса мероприятия, посвященные Дню Победы, вынужденно ушли в онлайн. Московские музеи, библиотеки, выставочные залы и галереи подготовили к празднику более ста спектаклей, концертов, выставок и лекций, сообщили в пресс-службе департамента культуры. Присоединиться к просмотру может житель любого города. Нужен лишь гаджет с выходом в интернет.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Музей Есенина, например, анонсирует онлайн-читку рассказа "Страшное счастье". Главный герой истории - Сережа Алексеев, ребенок блокадного Ленинграда. Трансляция начнется 9 мая в 17:00 на сайте музея. Там же в 19:00 покажут премьерный поэтический спектакль "Небо Победы". Музей Тропинина и московских художников его времени представит проект под названием "Весна Победы". О своих героях расскажут актеры Андрей Мерзликин, Юлия Пересильд, Антон Хабаров. А в 19:00 стартует спектакль "А зори здесь тихие".

Фото: Олег Кнорринг/ТАСС
Путин назвал цель попыток переписать историю войны

Музей обороны Москвы приглашает взглянуть на экспозицию военной техники, а музей истории "ГУЛАГа" зовет на экскурсию "Старый дом на Самотеке". Участникам расскажут, как жили москвичи 1930-1950-х годов. Онлайн-программу подготовили и девять столичных парков. В их числе - "Сокольники" и "Ходынское поле".

Подробная программа виртуального Дня Победы размещена на портале mos.ru.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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