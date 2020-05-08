Как провести День Победы дома

Музей Есенина, например, анонсирует онлайн-читку рассказа "Страшное счастье". Главный герой истории - Сережа Алексеев, ребенок блокадного Ленинграда. Трансляция начнется 9 мая в 17:00 на сайте музея. Там же в 19:00 покажут премьерный поэтический спектакль "Небо Победы". Музей Тропинина и московских художников его времени представит проект под названием "Весна Победы". О своих героях расскажут актеры Андрей Мерзликин, Юлия Пересильд, Антон Хабаров. А в 19:00 стартует спектакль "А зори здесь тихие".

Музей обороны Москвы приглашает взглянуть на экспозицию военной техники, а музей истории "ГУЛАГа" зовет на экскурсию "Старый дом на Самотеке". Участникам расскажут, как жили москвичи 1930-1950-х годов. Онлайн-программу подготовили и девять столичных парков. В их числе - "Сокольники" и "Ходынское поле".

Подробная программа виртуального Дня Победы размещена на портале mos.ru.