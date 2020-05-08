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08.05.2020 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мошенник вымогал деньги у пенсионеров под видом программы "Дети войны"

Текст: Михаил Фалалеев
Кощунственное преступление совершил аферист на юго-западе Москвы. Воспользовавшись празднованием Дня Победы, он обокрал людей, чье детство пришлось на ужасы войны.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступника задержали сотрудники уголовного розыска Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве при участии Росгвардии и служб безопасности кредитно-финансовых учреждений. По словам Ирины Волк, в полицию обратилась 68-летняя жительница столицы с заявлением о краже денег с ее банковского счета. Пенсионерка рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он сообщил, что гражданам, родившимся до 1958 года, положена денежная компенсация в размере 250 тысяч рублей в рамках программы "Дети войны". Затем он попросил продиктовать номер банковской карты и код, указанный в смс. Эти сведения ему якобы были необходимы для перевода компенсации на счет пенсионерки. Доверчивая женщина сообщила эти данные, а позже, проверив баланс, выяснила, что обещанные деньги на счет не поступили, зато находящиеся накопления исчезли.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Мошенники придумали новые способы похищать деньги с карт

Через некоторое время в полицию поступило еще одно заявление от 80-летней москвички с таким же заявлением. Ей тоже позвонил мужчина, который представился куратором по программе выплаты компенсаций детям войны. Он попросил передать посреднику 120 тысяч рублей, после чего на счет пенсионерки якобы будет зачислена сумма почти в три раза большей. Пожилая женщина поверила и сняла деньги в банке, передала их мошеннику. И позже поняла, что ее обманули.

Этого негодяя полицейские задержали в арендованной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Им оказался приезжий, ранее судимый за такие же аферы. Изъяты банковские карты и мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Задержанный взят под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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