Москвичам с коронавирусом аннулируют пропуска

Столичные власти пообещали пресекать попытки москвичей с COVID-19 получить цифровой пропуск для поездок по городу. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

По его словам, случаи, когда горожане с коронавирусом пытаются оформить цифровой пропуск, отмечаются ежедневно. Такие разрешения на передвижение по городу аннулируются. "И будут аннулироваться дальше", - подчеркнул Лысенко.

Глава департамента попросил москвичей, которые получили постановление санитарного врача и согласились лечиться дома, не выходить на улицу и не разносить инфекцию.