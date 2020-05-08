Москвичи с иммунитетом к COVID-19 могут стать социальными волонтерами

Жители столицы, которые переболели коронавирусом, смогут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем, - пояснила Ракова. - Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

Волонтерам из числа переболевших COVID-19 предстоит пройти дистанционное обучение в центре "Моя карьера". После этого они смогут помочь горожанам, которые сейчас не могут выйти из дома. Помощники будут доставлять лекарства и продукты, гулять с собаками заболевших людей.